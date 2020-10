Chihuahua paralizado tras rebrote de Covid-19

Casi por completo se detuvieron nuevamente las actividades económicas y recreativas en Chihuahua, debido al aumento de casos de Covid-19 que mantienen su capacidad máxima en siete hospitales.

Acusa Rosario Robles a Fiscalía de realizar “cacería de brujas”

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, dijo en una carta difundida en redes sociales que la Fiscalía General de la República ofrece impunidad a sus ex colaboradores a cambio de declaraciones “a modo” en el caso de la Estafa Maestra y a ella la mantienen como “rehén” para obligarla a señalar a ex funcionarios de la pasada administración de mayor jerarquía.



Desmienten saturación hospitalaria en Sonora

Luego de que a través de redes sociales circularan versiones de que la alcaldesa de Nacozari, Juanita Romero, dijera supuestamente que ya no hay camas disponibles en hospitales de la capital, autoridades de la Secretaría de Salud aclararon que en Sonora la ocupación hospitalaria es del 17% en instituciones públicas y del 53% en hospitales privados.