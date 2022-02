Sonora: Instituto Catastral busca evitar fraudes en ventas de campestres

Para evitar fraudes en la venta de terrenos campestres, Gerardo Vásquez Falcón ha tenido encuentros con los miembros del Colegio de Notarios para pedirles que registren todas los actos de compra venta y otros trámites ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.

El titular de la dependencia estatal señaló que no tiene facultades para clausurar un desarrollo campestre, pero sí puede orientar a la población a la hora de comprar una propiedad de este tipo y pedirle a los notarios que hagan lo conducente.

La población no debe adquirir una propiedad si no se hace una inscripción del acto jurídico en el Registro y eso puede ser hasta sin notario, pero tiene que darse en el Registro”, indicó.

La ley, recordó, establece que los actos de un monto superior que se den en una cantidad más baja tendrán que hacerse vía notarial y eso implica que estén regulares y registrados ante Catastro, porque cualquiera puede vender una propiedad y entregar escrituras, pero si la vendió más de una vez en diferentes partes, el primero que llegue a registrarlo es el legal propietario.

“Los notarios están conscientes que un predio de estos que no tiene subdivisiones registradas en Catastro de los municipios y Estado, sencillamente no pueden inscribirse y a veces no son los supuestos propietarios o vendedores, la gente tiene que ser más cautelosa y tener mayor conocimiento en la adquisición de cualquier propiedad”, destacó.

Por la situación que registra el Estado en el tema de campestres y porque está en la agenda y las acciones del Gobierno del Estado, aseguró, ha tenido comunicación cercana con el presidente del Colegio de Notarios.

De acuerdo con autoridades estatales y municipales, en Hermosillo se han detectado más de 38 campestres irregulares, en el Supremo Tribunal de Justicia hay más de 119 juicios, la mayoría por elevación de escrituras y en la Fiscalía General de Justicia en el Estado hay otro número, aunque aún no ha sido revelado por fraude.