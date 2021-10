¿En qué consiste el Programa de Alerta Inmobiliaria que lanzará Icreson?

El programa ‘Alerta Inmobiliaria’, que lanzará el Icreson como advertencia por la venta de propiedades irregulares, fue delineado de manera digital y está casi listo para ser lanzado al público a fin de que la población haga una especie de inscripción para acreditar que son los dueños de los bienes, destacó Gerardo Vásquez Falcón.

Estamos por lanzar un programa específico con personas que vienen de Estados Unidos, ya sean connacionales y extranjeros, porque los meten en fraudes internacionales y estamos tomando control al respecto”, apuntó el titular del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.

Una forma de evitar ser víctimas de fraudes a la hora de comprar un terreno campestre u otra propiedad, indicó, es acudir a Icreson y pedir una búsqueda de la posesión para comprobar que tenga deslinde catastral, esté libre de gravamen o si lo tiene que sea hipotecario para la construcción y desarrollo.

“Hay muchas ventas que carecen de requisitos de una compra correcta y luego son muchos los problemas aun y cuando vayan con el notario, eso no se perfecciona hasta que no llegue al Icreson. En la oficina hay casos de notarios que les hemos regresado hasta siete veces los documentos porque no cumplen con los requisitos”, externó.

El miércoles, añadió el titular del Icreson, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) le notificó que Sonora está en el lugar número catorce en el País por su registro y catastro, por lo que trabajarán también en este tema.

Hoy día, dijo, tienen pendiente de registrar 4 mil escrituras que llegaron del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), pero carecen de personal e infraestructura para agilizar este proceso.

HARÁN DIAGNÓSTICO

En la realización de un diagnóstico para detectar los posibles terrenos campestres irregulares en venta que pudieran existir en el municipio y con ello poder proceder con las medidas correspondientes, se encuentra el ayuntamiento municipal, informó Javier Lamarque Cano.

El alcalde de Cajeme explicó que están elaborando un padrón de terrenos irregulares, pero no solamente campestres, sino también aquellos que son de invasión y los que están en trámites de regularización y viendo la situación particular de cada caso.