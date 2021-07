Sonora: Mueren 22 personas por Covid en un día; cifra más alta en tres meses

Sonora presenta un repunte en el número de fallecimientos por Covid-19 al confirmarse 22 en un solo día, cifras que no se presentaban desde hace más de tres meses en la entidad.

Según los datos de la Secretaría de Salud, fue el 11 de abril de este mismo año la última vez que el Estado superó las 20 defunciones por coronavirus, con 21 decesos en un solo día; anterior a eso, se había llegado a esa cifra el 1 de marzo, con 23.

Las nuevas muertes por el virus se presentaron en 15 hombres y siete mujeres; residentes de Hermosillo, siete; Guaymas, cuatro; Cajeme y Caborca, tres; Pitiquito, dos; Nogales, Altar y Navojoa, uno cada uno, acumulándose hasta 6 mil 717 muertes en el Estado.

Cabe destacar que el día que se han registrado más decesos a causa de este patógeno fue el 23 de enero de este año, cuando la dependencia reportó un total de 77 muertes en sólo 24 horas.

Sobre las cifras diarias de casos, la dependencia estatal notificó que se presentaron 459 nuevos contagios en el Estado, siendo superado los 400 casos por segundo día consecutivo.

Los casos confirmados ayer fueron en Hermosillo, 191; Cajeme, 82; Guaymas, 45; Empalme, 35; Navojoa, 25; Caborca, catorce; San Luis Río Colorado, trece; Huatabampo, once, entre otros.

REPORTA SALUD FEDERAL 19 MIL 346 CASOS MÁS DE CORONAVIRUS

CIUDAD DE MÉXICO.- Los contagios por SARS-CoV-2 en México van a la alza. En la actualización de datos, la Secretaría de Salud reportó otros 19 mil 346 casos de Covid-19, con lo que suman 2 millones 829 mil 443 de casos confirmados.

Ayer fue el tercer día al hilo que se reportaron más de 19 mil casos. El jueves fueron 19 mil 223 casos más en comparación con el día anterior.

De acuerdo con datos del Reporte Técnico Diario, se añadieron 459 muertes este día, con lo que suman 240 mil 456 confirmadas al virus. Datos oficiales apuntntan que actualmente hay 131 mil 644 casos activos estimados, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos catorce días y quienes podrían transmitir el virus.

Las entidades con mayor número de casos son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Nayarit con más de 3 mil casos. La última entidad se incorporó este viernes a la lista.

A estas le siguen San Luis Potosí, Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán, Hidalgo, Colima, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Zacatecas con más de mil casos activos, concentrando el 96 por ciento de los casos activos del País.

EN SONORA

A pesar de que en algunas partes de Estados Unidos la gente ya no use cubrebocas, esto no es lo correcto, los contagios van al alza al igual que en México, de ahí la importancia de seguir respetando las medidas y protocolos sanitarios, indicó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud confirmó 22 decesos por esta enfermedad y se contabilizaron 456 nuevos casos en el Estado.