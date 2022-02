Sonora: Aumentan hasta 35% los precios de pescado y mariscos por escasez

Los precios en los pescados y mariscos aumentaron de un 20 hasta un 35% este año por la escasez que hay en la costa sonorense y la demanda que tienen hoy en día en el mercado, pese a que la mayoría no es producto fresco.

La representante de la Federación de Pescadores Ribereños de Guaymas y Empalme, Mireya Rodríguez Moreno, informó que este año han batallado más que los anteriores para conseguir cochito, camarón, sierra, jaiba, pargo, manta, caracol y pulpo para cubrir la demanda de sus clientes en la región y Estado.

Subrayó que la mayoría de los productos que se están vendiendo en las pescaderías son congelados, porque la mayoría de los que se demandan en la cuaresma están escasos, principalmente en la zona de Guaymas y Empalme.

El camarón mediano este año llegó hasta 210 pesos, es un precio histórico, nunca habíamos visto tan caro el camarón, pero es porque no hay, la temporada no fue buena este ciclo y en el caso del pulpo estamos peor porque aquí no tenemos nada y lo estamos consiguiendo en 200 pesos el kilo”, subrayó.