Solicitará Asociación de Padres de Familia de Sonora que se ajuste el calendario escolar

HERMOSILLO.- Para solicitar un ajuste al calendario escolar del ciclo 2021-2022, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia en Sonora, Cecilio Luna Salazar, buscará un acercamiento con la Secretaría de Educación Pública.

Este año la asociación vamos a acudir con la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien ya quedó de recibirme las próximas semanas, para hacer el planteamiento fuerte para que nos tome en cuenta y pueda ponernos un horario ajustado, dijo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es muy peligroso para los niños acudir a las escuelas en las últimas semanas de julio, no me quiero imaginar una deshidratación o un golpe de calor en esos días, manifestó.

Hizo hincapié en que el periodo de 200 días de clases que fue anunciado para el próximo ciclo escolar es el mismo que se ha manejado durante los últimos cuatro años, en los cuales se han registrado 190 días de actividad escolar.

No obstante, esa no es razón para no buscar el ajuste, puntualizó, por eso él, junto a las autoridades de educación gestionarán que sea posible.

Nos aplicaron el mismo calendario de 200 días del año pasado y antepasado, fue hace cuatro o 5 años el último horario ajustado que tuvimos en el Estado de Sonora, aclaró.

La inconformidad siempre ha existido, porque la situación climatológica poco favorable que tenemos aquí en Sonora, más cuando siempre nos habían tenido esa consideración y en los últimos años no, pero yo puedo asegurar que el Secretario ha hecho las gestiones en la ciudad de México, aunque sin resultados positivos, dijo.

El funcionario pidió a maestros y padres de familia que no se alarmen por el actual calendario escolar, pues no es nada nuevo, y se buscarán hacer nuevamente las gestiones para modificarlo.