Sexto informe: Resalta Gobernadora de Sonora cercanía con la gente

HERMOSILLO.- La cercanía con la gente fue uno de los pilares de la administración estatal porque en los constantes recorridos que se mantuvo en seis vueltas por cada uno de los 72 municipios, se encontraron muchas veces las directrices para ajustar los planes y programas de Gobierno, al escuchar de viva voz sus necesidades, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Expuso que la responsabilidad de cumplir con este mandato constitucional se hizo bajo una sola premisa:

“Que todas las acciones, planes y programas que cimentáramos fueran a favor de las y los ciudadanos, a mejorarles su calidad de vida y garantizar que el Estado en el que vivimos siga creciendo.

“Tengan la seguridad de que, en mi Gobierno, hemos trabajado desde el primer día, y lo seguiremos haciendo hasta el último, para que Sonora siga creciendo con lo más valioso que tenemos, su gente”.

pero desde ahora les aseguro que me llevo conmigo, atesorados en mi corazón, la sonrisa que me regalaron en cada gira de trabajo, la calidez de su abrazo; la fuerza y la energía que me transmitieron con cada apretón de manos de gente franca y honesta, la mirada cándida y sin dobleces de nuestras niñas y niños..”, agregó.