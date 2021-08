Claudia Pavlovich entrega camiones escolares a alumnos de zonas rurales

Para que estudiantes de comunidades alejadas se puedan trasladar de forma segura y gratuita a sus escuelas, la gobernadora Claudia Pavlovich entregó seis camiones escolares que beneficiarán a niños y jóvenes de Hermosillo, San Miguel de Horcasitas y Baviácora, una vez que se reanuden las clases presenciales en sus respectivas regiones.

Acompañada por los alcaldes de cada una de las comunidades, la mandataria estatal señaló que durante sus giras a los municipios, una petición muy sentida por parte de las familias siempre fue el transporte escolar; de ahí que inició con el programa de Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer).

Siempre les he dicho que, antes que Gobernadora, soy madre de familia y lo más importante es la salud y la educación de nuestros hijos, qué podría hacer para que no dejaran de estudiar esos niños y jóvenes, pues dotarlos de camiones escolares como estos, seguros, con aire acondicionado, con todo lo que se requiere para el traslado de esos jóvenes y niños para que no dejen de estudiar, porque esa es la mejor herramienta para salir adelante”, aseguró.