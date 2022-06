Sequedad ocular y vista cansada: Estas son las consecuencias de pasar mucho tiempo frente a la computadora

HERMOSILLO, Sonora.- No parpadear por grandes cantidades de tiempo al estar frente a una computadora, o aparato electrónico, puede causar afectaciones oculares como vista cansada y sequedad ocular, por lo que es recomendable tener espacios cortos de descanso cada 20 minutos para evitarlo, informó el médico oftalmólogo, Iván Leopoldo Morfín Salido.

"Lo que hace daño en los aparatos electrónicos no es la luz azul, es no parpadear", aclaró, "cuando estamos frente a un dispositivo electrónico que tiene pantalla, como televisión, computadora o celular, está demostrado que no parpadeamos, lo que provoca que los ojos no se lubriquen bien. A la larga, eso produce sequedad, cansancio, irritación y cierto grado de incapacidad al final del día, por lo que hay personas que tienen que dejar lo que están haciendo y continuar al día siguiente", expuso.

Esto afecta a personas de cualquier edad, incluso a los niños, por lo que es recomendable evitar que los menores estén grandes cantidades de tiempo frente a un dispositivo electrónico, al menos hasta los doce años.

Recomendaciones

A los adultos, si trabajan con este tipo de aparatos, les aconsejó poner recordatorios para que no olviden parpadear de forma continúa, y tomarse lapsos de descanso cada 20 minutos, donde puedan enfocar objetos lejanos a ellos y la vista pueda tomarse un descanso.

"Los adultos que trabajan en la computadora deben tomar ciertas medidas, sobre todo parpadear frecuentemente; yo recomiendo pegar un post-it, donde pueden dibujar un ojito y ponerle la palabra parpadea, para que sea un recordatorio. Otra medida es que cada 20 minutos vean un objeto que este a lo lejos y luego regresen a trabajar en la pantalla, de esa manera dejamos de enfocar un ratito y podemos relajar el músculo que nos permite enfocar la vista", explicó.

Si a pesar de estas acciones la incomodidad visual, como sequedad o cansancio, persiste, el experto recomendó buscar atención médica con un oftalmólogo, para que el paciente pueda recibir el tratamiento adecuado a sus necesidades.

