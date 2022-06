VIDEO: Esposo infiel lleva a reparar su celular y deja una nota pidiéndole ayuda al técnico

Brasil.- Zalmir Ferreira es un técnico en computación que hace dos semanas compartió en redes sociales una inusual solicitud de un cliente.



Zalmir recibió un celular a reparar en la tienda donde trabaja reparando electrónicos, en la región metropolitana de Río.



El hombre que acudió al establecimiento le dijo a Zalmir que el aparato se le cayó al inodoro y que no encendía. El cliente iba acompañado por una mujer.



Al comenzar a revisar el celular, Zalmir muestra en uno de los videos subidos a su TikToK, una nota escondida dentro del teléfono, a lado de una cantidad de dinero que no había sido solicitada para la reparación.



El cliente dejó aquella nota c on el motivo de pedirle ayuda para que su esposa no descubriera que él le estaba siendo infiel.



“Amigo, por favor di que este dispositivo ya no está disponible. Si mi esposa ve lo que hay en él, perderé mi casa, mi auto, mi cuenta bancaria, mi amante, mi dignidad y las ovejas de la Iglesia. En el nombre del Padre, ayúdame. Hay un regalo para ti”, escribió el cliente en un papel con 150 reales (cerca de 590 pesos mexicanos).



En otro video, el técnico menciona que el hombre volvió a la tienda queriendo el aparato y hasta lo amenazó, pero como la petición de reparación la hacía la mujer, ella habría exigido que le entregaran el celular solo a ella. "Buenos días, Varão. Ayúdame. Vine a buscar el teléfono por segunda vez", le dijo.

Finalmente, el técnico dice que ya se entregó el dispositivo a la pareja y el dinero al cliente. También resaltó que cumplió con su deber como técnico informático y no se metió en su intimidad.

“Se juntaron, les entregué el celular a los dos y lo resolvieron. Mi área es mantenimiento y reparaciones. Yo no clono, bloqueo o desbloqueo cosas de esposos, amantes, hijos. decir que no tuve reparación para el dispositivo", dijo Zalmir.

