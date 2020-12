Secretario de Salud en Sonora recomienda seguir cuidados para prevenir enfermedades respiratorias

Hermosillo, Sonora.- Para prevenir enfermedades derivadas del clima frío, así como disminuir riesgos de contraer Covid-19 es muy importante que la población siga las recomendaciones para evitar padecimientos respiratorios, hipotermias, intoxicaciones e incluso quemaduras, indicó Enrique Clausen Iberri, a través de un comunicado de prensa.

El secretario de Salud de Sonora señaló que se debe utilizar ropa abrigadora y gruesa, calzado cerrado y evitar cambios bruscos de temperatura, así como consumir abundantes líquidos y alimentos ricos en Vitamina C.

Agregó, que se debe prestar mayor atención a niños, embarazadas, adultos mayores y enfermos crónicos, recalcó, ya que son las personas más propensas a presentar complicaciones.

Clausen Iberri detalló que las personas en edad avanzada, expuestos al clima frío, tienen mayor riesgo de complicaciones por enfermedades respiratorias como influenza y neumonía y también padecer deshidratación.

Recordó a la población realizar la regla de tres para prevenir contagios de COVID-19; uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, misma que también es de gran ayuda para evitar enfermedades respiratorias.

Clausen Iberri agregó que si se utilizan calentones, es de suma importancia verificar el estado de estos aparatos, además de tener dentro de la habitación una tela húmeda o un recipiente con agua, para evitar la resequedad de las vías respiratorias.

Para evitar quemaduras, recomendó no utilizar pirotecnia en estas festividades, así como mantener los alimentos calientes fuera del alcance de los menores de edad, así mismo, para que no presenten intoxicaciones por ingerir artículos de limpieza, se pide resguardarlos en un lugar seguro y no envasarlos en botellas de bebidas.

Es muy común que los niños sufran intoxicaciones por consumir artículos de limpieza que estaban guardados en botellas de refresco, por lo cual pedimos no guardarlos de esta manera y colocarlos lejos del alcance de los menores.

Las intoxicaciones, agregó, también pueden darse por mitigar el frío con braseros, calentones, estufas de leña, entre otros, que reproducen monóxido de carbono y puede causar desde intoxicación hasta la muerte, motivo por el que se pide no utilizarlos.

Por último, llamó a que al primer síntoma de Covid-19 se solicite atención médica en su unidad de salud más cercana o bien, en las Unidades Centinela, antes de presentar complicaciones por la enfermedad.