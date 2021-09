SCJN, STJE; Organizaciones Sociales de Sonora emiten opiniones sobre la decisión de la Corte sobre la despenalización del aborto

En una decisión histórica, la Corte declaró ayer que es inconstitucional penalizar el aborto voluntario porque indica que se viola el derecho a elegir de las mujeres y personas gestantes.

Por unanimidad, los ministros invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que castiga con hasta tres años de cárcel a la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo en cualquier momento de la gestación.

“No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este tribunal constitucional, un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación”. apunta la sentencia de la SCJN.

DEBERÁ SONORA ACATAR DECISIÓN DE LA CORTE RESPECTO AL ABORTO: STJE

Sonora tiene una eterna tradición de apegarse a las leyes y jurisprudencia”, aseguró Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Esto, respecto a la decisión que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron ayer por declarar inconstitucional la penalización del aborto.

Te puede interesar: Qué sigue para México tras despenalización del aborto

RESOLUCIÓN HISTÓRICA: FEMINISTAS

Como una resolución histórica que reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, consideraron feministas de Sonora la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e hicieron un llamado a las autoridades a hacer cumplir la resolución.

Sheila Hernández Alcaráz, vocera del Observatorio Contra el Acoso nodo México, destacó que esta decisión trae justicia para las mujeres, pero que aún faltan acciones a nivel estatal.

“Sabemos que la mayoría de los códigos penales a nivel nacional son sumamente restrictivos; sólo se puede abortar bajo ciertas condiciones y los derechos de las mujeres no son negociables”, dijo.

Andrea Sánchez,

integrante del colectivo

Marea Verde Sonora

Andrea Sánchez, integrante del colectivo Marea Verde Sonora, comentó que es urgente que los códigos penales de los estados se reformen, ya que son incongruentes con los derechos que la Carta Magna protege, como el derecho a la salud.

Con esta discusión la suprema corte de justicia de la nación nos da la razón a las mujeres, a todas las que desde diferentes trincheras a lo largo de más de 100 años hemos defendido los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en méxico”, expresó Andrea.

La Red Feminista Sonorense (RFS) también calificó como un gran acierto la decisión de la SCJN.

María Elena Barreras, miembro de la Red, comentó que es una noticia que reciben con mucho gusto después de una lucha de varios años por lograr este avance dentro de las leyes.

“Por fin somos dueñas de nuestro cuerpo y, además, lo más importante es que no va a haber ninguna mujer más encarcelada por abortar, es lo mejor que pudo haber sido”, resaltó.

DECISIÓN LAMENTABLE: ORGANIZACIONES PRO VIDA

Lo aprobado por la SCJN responde a una agenda abortista internacional que vulnera el derecho a la vida, manifestaron integrantes de organizaciones a favor de la vida.

Nancy Burruel de Salcido, de Poder Familia, manifestó que los ministros aprobaron algo con lo que la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo, por lo que calificó esto como un hecho absurdo y lamentable.

“Un derecho no puede pasar por encima de otro, por eso el aborto no es un derecho, porque por encima del aborto está el derecho a la vida. Por el carácter didáctico de la ley importa que el aborto continúe ilegal, para mostrar claramente que el aborto no es un derecho, sino un delito de asesinato”, externó.

Víctor Pacillas,

presidente nacional de Amar Cada Latido

y miembro de Poder Familia

El presidente nacional de Amar Cada Latido y miembro de Poder Familia, Víctor Pacillas, opinó que es lamentable la decisión que tomó la SCJN, pues aseguró que uno de los argumentos para despenalizar el aborto es que hay muchas mujeres en prisión por el delito, pero según información a la que han accedido, esto no es real.

Es muy lamentable; los ministros acaban de atentar contra la vida humana, es lamentable que pisoteen tratados internacionales. desgraciadamente la SCJN se sometió a intereses internacionales y pisoteó el sentir del pueblo mexicano”, opinó.

“Quien se beneficia con esto es el hombre irresponsable, estamos creando una cultura de irresponsabilidad paterna, de utilizar a la mujer como objeto sexual, pues el embarazo no creará responsabilidad y obligará a la mujer a que aborte”, recalcó.

Alicia Chavira Campa, de la agrupación Poder Familia, expresó que es un día de mucha tristeza para los grupos pro vida, por el fuerte golpe que le dan a la mujer.