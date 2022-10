“Recorre” Sofía panteón de Cócorit todos los días

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Muchas son las historias que se esconden entre las calles de los diversos cementerios de Cajeme, y el panteón de Cócorit no es la excepción, donde a decir de su cuidador todos los días una mujer de aspecto joven y de nombre Sofía se pasea por el lugar.

La tumba que “arropa” los restos de Sofía P. Montaño es una construcción de grandes dimensiones de estilo barroco color beige, con seis pilares, dos ventanales, y una puerta de reja color negro que muestra los estragos que el tiempo ha dejado en esta.

Al interior en la pared frente a la puerta se puede apreciar la lápida con el nombre de la difunta en material estilo mármol, acompañada con la leyenda: “Recuerdo de su hija Sofía”.

El recinto donde descansa la mujer no tiene fecha, pero se presume sea de principios del siglo pasado.

José Alfredo, encargado del panteón desde hace cuatro años, explicó que la tumba de Sofía es de las más llamativas y bonitas de ese camposanto y que pese al tiempo que tiene, se conserva en buen estado.

Aquí se han visto muchas cosas, por ejemplo esa casa que está ahí es de la Sofía, y ha salido la muchacha, a mí me ha acompañado a mi casa, no me dejaba dormir, tuve que traerle unas veladoras a su tumba y me dejó de molestar, también cuentan que una vez se le metió a otra muchacha, son muchas cosas que se dicen”, indicó.