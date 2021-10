Reactivará el consumo de combustible reapertura de la frontera: Onexpo

HERMOSILLO, Sonora.- El consumo de gasolina y diésel aumentará en Hermosillo con la reapertura de la frontera con Estados Unidos por el flujo de vehículos que transitarán hacia Nogales del Sur de Sonora y Sinaloa, aseguró Gaspar Ortiz Duarte.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Hermosillo aseguró que las ventas de gasolina se estacionaron desde el año pasado, de tal forma que sólo han podido recuperar un 8% del 50% que perdieron tras el inicio de la pandemia por Covid-19.

Señaló que en las ventas de diésel no han tenido reducciones en los expendios locales como se presentó en la gasolina, porque los autobuses, camiones de carga y otros vehículos no han dejado de realizar sus traslados de mercancía, por la demanda que hay de productos en el mercado y además la minería no ha realizado paros.

En gasolina las ventas están contraídas, como que la gente se hizo más ordenada en el consumo porque vemos muchos carros en las horas picos, pero en los análisis ese comportamiento no se ve reflejado, apenas llevamos una recuperación del 8% del total de lo que dejamos de vender en 2020”, externó.

Otro factor que pudo haber influido en la disminución del consumo de combustible, indicó, es la entrada del gas natural debido a que varias industrias como la minería lo están utilizando en mayor medida.

“Aquí (Hermosillo) la Ford usa gas, la cementera usan gas natural ya no usa tanto el diésel, las plantas de CFE (Comisión Federal de Electricidad) utilizan más este producto que el diésel, mucho tractocamión también empiezan a usarlo”, puntualizó.

Los precios de la gasolina y diésel en Sonora, apuntó, se han mantenido estables sin embargo desconoce si se va a registrar un incremento al cierre del año, por la incertidumbre que hay por el aumento del dólar con la reapertura de la frontera con Estados Unidos.