¿Quién es Manuel Scott, candidato a Gobernador de Sonora por MC?

HERMOSILLO, Sonora.- Profesor y candidato a una diputación local, eran las ocupaciones de Manuel Scott antes de que este martes 18 de mayo de 2021 asumiera la candidatura a Gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano que quedó vacante tras el anuncio de Ricardo Bours y su suma a Ernesto Gándara, candidato de la alianza "Va por Sonora".

Scott fue miembro fundador de Movimiento Ciudadano en Sonora hace ocho años y se desempeñaba como dirigente municipal del partido naranja en Cajeme. Además, en sus cuentas personales se presenta también como integrante de la Opertativa Estatal de MC.

Jorge Alvarez Máynez, secretario de acuerdos de partido a nivel nacional, pidió a Ricardo Bours que renuncie ante el Instituto Estatal Electoral para que de esta manera el nuevo candidato designado pueda participar en el debate hoy.

Agradece Scott oportunidad

El nuevo candidato agradeció la oportunidad y recalcó que son la tercera vía para representar al estado y que se construya desde lo local.

"Estos rostros son la nueva forma de hacer politica en Sonora para ser la tercera vía para hacer frente en Sonora".

Me queda claro que dejo a lado el sueño de ser diputado, las encuestas ahí están teníamos un distrito ganado, pero estamos convencidos que todos los municipios necesitan un cambio.

Desde el 2013 estamos construyendo este proyecto y me queda claro que es darle voz a jóvenes que no creen en la política porque no se sienten representados, por eso queremos darle voz y que se sientan representados con Movimiento Ciudadano", expresó.