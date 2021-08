Que Sonora esté en el mapa de futuras inversiones busca Alfonso Durazo en reuniones con empresarios y académicos

HERMOSILLO, Sonora.- El turismo, infraestructura y la generación de energías limpias para Sonora fueron los principales temas que se vieron con representantes de distintos sectores en la gira por Estados Unidos que realizó el gobernador electo.



Alfonso Durazo Montaño informó que en su recorrido con representantes académicos, empresarios, autoridades estadounidenses, del Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, sostuvo varias reuniones con el fin de buscar posibilidades de colaboración.

Extraordinaria reunión con Georgina Baker, vicepresidenta de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, y su equipo de expertos en varios sectores industriales.



Estamos dando seguimiento a varios proyectos de inversión estratégicos en distintos… 1/2 pic.twitter.com/4zEa3TmT2K — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) August 2, 2021

Lo que se busca es que Sonora esté en el mapa para futuras inversiones, dijo, sobre todo en el potencial turístico que representa el Mar de Cortez, con un impacto social y ambiental.



“El objetivo es que ellos que tratan con grandes inversionistas, tengan en el mapa el potencial para poder invertir que representa el estado de Sonora”, dijo.

Sostuvo una reunión con académicos de Harvard para que en coordinación con centros de educación superior puedan hacer investigaciones sociales y medio ambientales de empresas en coordinación con las inversiones que se establezcan en el estado.



Mencionó que en los próximos días sostendrá una reunión con inversionistas de California para poder aterrizar proyectos de inversión en Sonora.



Se reunió con el vicepresidente de la Universidad de Arizona con posibilidades de colaboración para fortalecer lazos que ya existen con instituciones como Unison, Itson, Colson y ampliar el abanico de posibilidades.



Sobre el proceso de entrega recepción en compañía con el coordinador, Omar del Valle Colosio, destacó que la estabilización de las finanzas del gobierno del estado será imprescindible para formalizar los proyectos que ha anunciado por ello se creo un grupo enfocado para ello.



“Este grupo de estabilización tendrá tres vertientes, el primero que buscará las opciones de ahorro en el ejercicio del gasto, dónde podemos reducir gastos sin afectar los derechos de los trabajadores de base. Otro grupo busca las formas de optimizar los ingresos del estado y el otro sobre la reorientación del gasto”, señaló.



Además recalcó que no se crearían nuevos impuestos y buscará disminuir, en la medida de lo posible la deuda pública.

Seguridad en Sonora

Sobre los hechos ocurridos en Magdalena hace unos días, mencionó que solicitó al Gobierno del Estado y a la Fiscalía del Estado que se le mantuviera al tanto, pero se avocará en ello cuando sea su momento.



“Estoy al tanto de los acontecimientos de violencia, no es en este momento mi responsabilidad, pero lo será y me aplicaré, no es un tema fácil, pero tiene solución”, aseveró, “debemos mejorar estándares de seguridad porque la inseguridad es una de las variables que desestiman las inversiones en el estado”.