Prevén amparos ante decreto que prohíbe vapeadores; en Sonora se revisan acciones a tomar

CIUDAD DE MÉXICO GH.- El decreto que prohíbe la circulación y la comercialización de los vapeadores podría ser inconstitucional y enfrentar amparos de empresas y consumidores, pues las sustancias no son ilícitas, afirmó Fernando Ojesto Manzur, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Sí podría ser inconstitucional porque al final de cuentas la comercialización de los vapeadores no representan sustancias ilícitas; en ese sentido lo que se estaría afectando es el libre comercio y también la libertad de las personas de poder comprar los vapeadores”, opinó.

El abogado consideró que es casi seguro que haya litigios que lleguen al Poder Judicial para impugnar el decreto y tendría dos variantes.

“Uno, de las empresas que se dedican a vender estos vapeadores en el sentido de que se les está limitando y prohibiendo la comercialización de un producto que es lícito y porque por un decreto no puedes decir qué sustancia sea legal o ilegal, sino que eso tendría que ser una reforma legal”, explicó.

Y una segunda arista, añadió, es por los consumidores que utilizan los vapeadores y que no podrán comprarlos si no hay en el mercado.

“Se les está limitando su derecho al libre desarrollo: si ellos eligen comprar un cigarro electrónico, pues que puedan hacerlo. Yo creo que sí tiene muchas posibilidades de que ese decreto se tire vía judicial”, indicó.

Hay que ver el alcance del decreto: Si nada más es comercializar, les estás limitando para poder comprar. Si es comercializar y utilizar el vapeador en lugares públicos y otras cuestiones ahí sí sería directamente en contra del consumidor. Pero creo que sí el consumidor podría ampararse”.

MUESTRA AMLO VAPEADOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un vapeador rosa para que los padres y madres de familia lo conozcan:

“Porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y los padres no saben del daño que ocasionan, es un asunto de información. Da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud”.

“¿Dónde lo compró?”, le preguntaron.

“Me lo mandan así, todo… lo entregan. Ya les dije ya no hay el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), ya no hay espionaje, pero sí mucha inteligencia del pueblo”, dijo.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, el Presidente Andres Manuel López Obrador firmó el decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en todo el País de los llamados vapeadores.

No fue una buena decisión porque las personas que se dedican a vender este tipo de productos con esto solventan su vida, gastos familiares y demás y los dejan sin su opción de vida, como ya no me voy a poder dedicar a esto, no sé que voy a vender”, subrayó, José Ramírez, vendedor

LOS CONSUMIDORES

En México 5 millones de personas entre los 12 y 65 años han consumido un vapeador, el 45% de los adolescentes lo conocen y 6.5% lo han probado, añadió Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

El subsecretario destacó la publicidad mentirosa que afirma que los vapaeadores y cigarrillos electrónicos son menos dañinos y que son una alternativa al cigarro.

“Y hoy presentan una propaganda que indican que lo que hace daño es quemar el tabaco, el humo, pero eso es fácil, también el vapeo, los vapores que producen los cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud, pero no sólo eso”, explicó.

Hay evidencia de que los vapeadores no sólo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen la adicción al tabaco. Hoy tenemos la epidemia dual, que es la epidemia de vapeo y la epidemia de consumo tradicionales”.

REVISAN EN SONORA ACCIONES

Las acciones legales que implementará la Secretaría de Salud en Sonora para evitar la distribución y comercialización de vapeadores está en revisión actualmente, pues apenas se firmó el decreto, informó el doctor José Luis Alomía Zegarra.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto que prohíben la circulación y comercialización de vapeadores en el País, el secretario de Salud en la entidad, anunció que trabajarán en este tema a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson).

Te puede interesar: Declara México alerta sanitaria por vapeadores

VE CON BUENOS OJOS

La asociación George Papanicolau en Hermosillo ve con buenos ojos la prohibición por decreto de vapeadores en México, pues consideran que es un riesgo mortal para adultos y jóvenes, que se ha disfrazado como algo inofensivo, cuando no lo es.

La verdad me da muchísimo gusto, porque efectivamente en las clínicas que he atendido contra el tabaquismo he atendido pacientes adictos al vapeador, no son muchos, pero sí los he tenido”, afirmó Aracely Porchas Celya, responsable de la Clínica contra el Tabaquismo en la agrupación.

QUE LA SOCIEDAD LOS DENUNCIE

Prohibir sin prevenir no sirve, por eso es responsabilidad de las autoridades clausurar los puntos de venta, y de la sociedad denunciarlos, para que no lleguen estos productos a los niños y jóvenes del país, manifestó Omar Tato Balderrama, representante de la asociación Amor y Convicción AC.

“Nosotros hace dos años empezamos a exigir una prohibición, para que regularán estos puntos de venta y se hacían pato las autoridades, pero ahora el Presidente de la República da este decreto, entonces lo que nos corresponde como sociedad es denunciar los más de 15 establecimientos, al menos en Hermosillo, donde se venden vaporizadores”, determinó.