HERMOSILLO, Son.- Sonora presentó una reducción de los casos activos y las defunciones de Covid-19 durante las últimas semanas, pero eso no significa el fin de la cuarta ola, recalcó la subsecretaría de Salud, Gabriela Nucamendi Cervantes.

En la entidad tuvimos un descenso de casos activos del 2.3% y de las defunciones del 7.4%, tomando en cuenta la semana previa que terminó el domingo, con la semana anterior a esa”, detalló.

“Con esto podemos resaltar que tenemos una desaceleración en el número de casos activos, lo que no significa que ya no haya casos, o que no vayamos a la alza, sólo que la transmisión de contagios es un poco más lenta a la que teníamos en semanas previas”, añadió.

Los casos activos de Covid-19 son aquellos que fueron confirmados en los últimos 14 días, y que pudiesen continuar siendo una fuente de transmisión para otras personas, explicó.

Presenta Sonora reducción en casos activos y defunciones por Covid-19. Foto: Captura de pantalla

Casos de Covid en su mayoría no son graves

De estos, el 96.4% se tratan de casos no graves, lo que mantiene a la entidad en semáforo verde de riesgo, al menos en cuestión de ocupación hospitalaria, expuso.

“Actualmente tenemos una ocupación del 47.1% y una disponibilidad de 52.9%, lo que nos brinda la posibilidad de poder brindar la atención oportuna a quien lo necesite”, dijo.

“Afortunadamente nos mantenemos en semáforo verde y de bajo riesgo en materia de hospitalización, a pesar de que presentamos un leve incremento en este rubro”, admitió.

Ocuapación hospitalaria Covid en Sonora. Foto: Captura de pantalla

Cabe señalar, para medir la ocupación hospitalaria en Sonora, se toman en cuenta el cupo y abastecimiento de camas Covid, de 36 diferentes unidades médicas en la entidad, tanto de instituciones públicas, como privadas.

