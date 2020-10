Pone “garra” y corazón para vencer al Covid-19

NAVOJOA.- La garra, el corazón y el orgullo de ser sonorense sacaron adelante a Jesús “Chuy” Almada en el momento más difícil que vivió durante su participación en la cuarta temporada del Exatlón Estados Unidos cuando el Covid-19 lo puso de “rodillas”.

Como todo un campeón, el navojoense, quien por segunda vez participó en el evento deportivo, expresó que dejó la competencia durante 25 días para recuperarse de la enfermedad.

Estando dentro del Exatlón tuve Covid y me tuve que alejar 25 días de la competencia y me regresaron hasta que me recuperé y salí negativo”, expresó.