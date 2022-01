Nuevo Sistema de Justicia Laboral: Esperan en Sonora soluciones ágiles a conflictos laborales

Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, que será en octubre de este año, los empresarios y los sindicatos tienen expectativas de tener resoluciones expeditas a las demandas, así como la eliminación total del “coyotaje”.

Con la ley laboral vigente, al no ser necesaria la presencia del trabajador en las audiencias, se prestaba a que otras personas presentaran demandas sin que los afectados tuvieran conocimiento.

Entre los cambios que propone el nuevo Sistema de Justicia Laboral, están las modificaciones en los sindicatos, sin embargo, sus dirigentes están dispuestos a emprender una lucha por mantenerse activos.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje al desaparecer, su función se trasladará al Poder Judicial, y a la par se crearán los centros Federal y Estatal de Conciliación con los que se busca fortalecer el estado de derecho privilegiando la negociación para la solución de conflictos.

Con la reforma laboral se pretende impulsar la concertación social y productiva, obstaculizar la corrupción y extorsión en los asuntos laborales, así como agilizar los juicios con la inclusión de nuevas tecnologías.

Entre otros aspectos que se destacan es que se concibe el trabajo como un derecho social, digno y no como un artículo de comercio, se establece la agenda de género y se suprime el término de trabajadores domésticos por trabajadores del hogar.

En octubre próximo se prevé que entre en vigor la reforma en Sonora una vez que se haya conseguido un edificio para instalar los juzgados laborales del Poder Judicial y los centros de conciliación estatal y federal.

La secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva Otero, informó que en septiembre de 2021, en el Archivo General de la Secretaría del Trabajo de Sonora se localizaron cerca de 100 mil expedientes rezagados que tienen una antigüedad mayor a ocho años, pero aún falta contabilizar los existentes en la Junta Especial y en las de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado.

Aseveró que una vez que la Secretaría del Trabajo cierre sus puertas, se concentrará en resolver las demandas laborales rezagadas que hay en las diferentes Juntas de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, así como en la Junta Especial de Hermosillo.

Hoy día, dijo, la dependencia a su cargo recibe las demandas laborales y le da seguimiento de acuerdo con la legislación laboral vigente, pero los expedientes rezagados siguen “durmiendo el sueño de los justos”, porque se les da prioridad a los nuevos casos.

Los expedientes con una antigüedad mayor a los ocho años que encontraron sobre los escritorios, apuntó, no se resolvieron porque predominaban prácticas de “coyotaje”, influencias, “mochadas” y la operación de despachos “divinos”.

Con el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, agregó, hay condiciones para eliminar todas las malas prácticas del pasado y lograr una transformación, sin embargo, si nombran a funcionarios reciclados o “apadrinados” en los nuevos juzgados laborales y centros de conciliación, esto continuará igual.

Las personas hacemos a las instituciones, entonces de qué sirve si a final de cuentas se recicle el mismo funcionario que tiene una concepción burocrática del trabajo, ‘llegó a las 8 y me voy a las 3 y el día 15 cobro’; en un burócrata que no tiene el concepto de justicia social y en un burócrata que no tiene la ética pública”, subrayó.