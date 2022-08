“No hay otra forma de ganarse la vida”, dicen carperos de Kino

BAHÍA DE KINO, Sonora.- Ante el anuncio de la autoridad estatal de que retirarán a carperos de las playas de Bahía de Kino, tal como se hizo en Guaymas, los prestadores de este servicio están en contra de esa medida.

Javier Yáñez Parra, representante de carperos y prestadores de servicios de Bahía de Kino, señaló que las mismas autoridades desconocen la situación de la comunidad, la cual ha tenido que buscar nuevas maneras para llevar el sustento diario a sus hogares.

Aquí en Kino no tenemos maquilas, con trabajo tenemos agua, no hay otra forma de ganarse la vida”, dijo, “creo que esto afectará no sólo a las más de 160 familias que tienen carpas sino también a vendedores, restauranteros y demás comerciantes locales”.