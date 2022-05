Piden regular carpas en Bahía de Kino; señalan son ilegales

BAHÍA DE KINO.- Son 200 carpas que están en las playas de Kino Nuevo y Kino Viejo, las cuales señalan residentes de Kino, son ilegales y piden a la autoridad competente regularlas.

Al no contar con el permiso de Semarnat, quienes se dedican a la renta de espacios a nivel de playa están de manera irregular, manifestaron residentes de Bahía de Kino.

Los habitantes piden que se aplique la ley de manera correcta para que pueda ser regulado el espacio público para beneficio de toda la comunidad y no sólo de un grupo.

La colocación de las carpas genera un impacto de muy mala calidad turística, llegar y ponerlas no es lo mejor, se debe de buscar otra forma con Semarnat y el Municipio para llegar a un feliz acuerdo”, dijo un poblador del sitio.

Ante el gran número de carpas colocadas en las playas, residentes solicitan a la autoridad el regular la situación y que, bajo sus criterios, decida si permitir o no la instalación de las estructuras.

“El problema de las carpas es que no tienen permisos, no pagan impuestos”, puntualizó un residente, “el permiso que tienen por el Ayuntamiento no tiene validez porque quien regula la zona es Semarnat al ser zona federal marítima”

200 carpas están en la playa de Bahía Kino y Kino Pueblo

Alejandro López Parada, titular de Inspección y Vigilancia, señaló que el tema está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Es un tema de Semarnat y se están haciendo acuerdos entre el Ayuntamiento para que pasen directamente a orden municipal”, dijo, “y que podamos regularlas en Inspección y Vigilancia, pero hasta hoy no está hecho este acuerdo”.

Por medio de Inspección y Vigilancia se realiza un cobro a los “carperos”, el cual es de cerca de 2 mil 100 pesos.

“Se hizo una firma para las fechas especiales de Semana Santa y Semana de Pascua, que fue donde entramos a coordinar un poco los espacios en donde podían ponerse. El acuerdo hasta ahorita son 200 carpas en diferentes áreas tanto en Kino Pueblo como en Kino Nuevo”, añadió.

Semarnat afirmó que cualquier persona que obstaculice la zona marítima federal, que es 20 metros hacia arriba de la marisma comete un acto ilegal y puede ser denunciado.

“La postura de Semarnat es que se cumpla la norma, que dice que la zona federal marítima, que comprende 20 metros hacia arriba de la marisma está cometiendo un acto ilegal, porque está obstruyendo, con estructuras fijas, el paso libre de cualquier ciudadano”, indicó la dependencia.

Es necesario que se cumplan las normas. Sólo se da permiso a cualquier comerciante que haga comercio itinerante en la zona federal, es decir, comerciantes ambulantes, que hagan actividades diversas y que tengan su ruta dentro de su territorio”, añadió.

Es la Profepa, aseguró, la que está facultada para sancionar actos ilegales y daños al medio ambiente, incluyendo acciones de orden penal y son ellos quienes tienen la última palabra en este tema.

Los ‘carperos’ señalan que pagan un permiso a través del Ayuntamiento, el cual tiene un costo de 2 mil 100 pesos

Hace más de 40 años, María Apolinar se ha dedicado al comercio en las playas, entre ellos, la renta de carpas en Kino Nuevo.

Indicó que los permisos han sido un problema en los últimos años, ya que no cuentan con el documento federal que avale su permanencia en el sitio, pero tienen una autorización municipal.

“Yo no tengo problemas porque desde el primer día me acerqué con el dueño de la casa y me dio permiso, pero sí es una situación en donde muchos habitantes hemos sabido que no quieren que estemos aquí”, comentó.

Tenemos que sobrevivir, estamos aquí porque la misma gente lo pidió”, contó, “tengo más de 40 años viviendo aquí y dedicándome a la venta y cuando no había nos pedían que pusiéramos una sombrita”.

Para María, es su única fuente de sustento, y si la retiran, esto podría traer severos problemas a la economía de su familia.