No hay compromiso de desalar el agua y venderla a Arizona: Durazo

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobierno de Sonora no tiene compromiso ni planes para desalar el agua del litoral del estado y venderla a Arizona, aclaró Alfonso Durazo, jefe del ejecutivo estatal, luego de que una empresa israelí anunció el proyecto.

Destacó que la ex gobernadora Claudia Pavlovich le presentó un documento como si fuera una carta de póker del supuesto compromiso que hizo con una empresa particular de desalar agua para Arizona, pero no vio nada y no dejaron nada en el proceso de entrega-recepción.

Te puede interesar: Presas de Sonora rebasan en 2022 captación de 2021

No puedo asumir un compromiso, además es un tema de carácter federal, el agua es un tema de carácter federal, es un acuerdo binacional, y el estado no tiene parte en un acuerdo binacional, el acuerdo binacional es entre gobiernos de dos países”, resaltó.

En una ocasión, dijo, la Comisión Internacional de Límites de Aguas (CILA) le planteó la posibilidad de abastecer agua mediante el proceso de desalación pero no tiene autoridad frente al Gobierno del estado y si hay un planteamiento de esa naturaleza será el Gobierno federal quien le informe.