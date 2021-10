Navojoa: A Leucadio le hicieron una casita, pero le gusta más vivir debajo de un árbol

TIERRA BLANCA TESIA, NAVOJOA.- Aunque le construyeron una casa de madera, Leucadio Campas sigue refugiándose bajo las ramas de un árbol en esta comunidad, pues dijo que ese es su hogar y lo seguirá siendo.

Sí me han ayudado, me construyeron esa casa de madera, pero me siento a gusto aquí (en el árbol)”, expresó el hombre de 74 años de edad.