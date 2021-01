Buscan hacerle casita a Leucadio

Navojoa.- Ciudadanía y autoridades del DIF buscarán la manera de construir un cuarto digno a Leucadio Campas, de 73 años de edad, quien vive debajo de las ramas de un árbol en la comunidad de Tesia, a 22 kilómetros de la ciudad.

La directora de DIF municipal, Baudelia Chaparro Félix, informó que le llevarán despensas y ropa, pero además se harán gestiones para construirle un cuarto de madera.

Luna Miranda, la mujer que publicó en sus redes sociales la situación en la que vive don Leucadio, dijo que la ayuda está llegando pero de manera lenta.

“Llegaron diez tarimas y una colchoneta, pero nada más”, abundó, “necesita zapatos, cobijas, chamarras”.

El hombre originario de Las Peras, Tesia, tiene cinco años acampando debajo de las ramas de un árbol en el predio de Alejandro Huicosa, un hombre de la tercera edad que le permitió vivir en el lugar, dijo.

“Igual si alguien tiene tarimas que nos vendan baratas o donen, se les devolverá en bendiciones para su familia”, añadió,

“queremos hacerle un cuartito aunque sea de tarimas”.

Don Leucadio comentó que no recibe apoyos de Gobierno, pues no puede acceder a los programas por no contar con acta de nacimiento.