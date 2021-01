Vive bajo las ramas de un árbol

Navojoa.- Tristeza, soledad y dolor físico se siente cuando en las madrugadas la temperatura baja y no se cuenta ni siquiera con una cobija o chamarra para arroparse, manifestó Leucadio Campas, quien vive debajo de un árbol en la comunidad de Tesia, a 22 kilómetros de la ciudad.

El hombre de 73 años de edad dijo que no cuenta con familia y desde hace cinco años unos adultos mayores, Alejando y Eligia Huicosa, le permitieron acampar debajo de un árbol que se encuentra en el patio de su predio, pero que de poco sirve para cubrirlo de la lluvia, el viento y el frío.

No tengo casa ni familia, pasé mucho tiempo trabajando en el Norte y cuando vine ya no encontré a nadie”, mencionó, “la casa donde vivía en Las Peras se derrumbó”.

Por tomar malas decisiones en su juventud no logró hacer un patrimonio, reconoció, y no recibe apoyos de Gobierno, pues no cuenta con acta de nacimiento.

“Antes cuidaba una casa y ahí dormía, pero ya no, hace como cinco años que estoy aquí (debajo del árbol)”, agregó, “en tiempo de calor aguanto mucho el calor y en invierno el frío, pero lo que más molesta es la lluvia”.

Alejandro Huicosa Félix, de 77 años de edad, le permite a Leucadio acampar en su patio y aunque dijo que le gustaría ayudarlo más, lamentó que él y su hermana viven de lo poco que sacan de seis vacas.

“Aquí se quedó él, no tiene familia, se quedó soltero al igual que mi hermana y yo”, apuntó, “ocupa ayuda y nosotros le ayudamos con lo poco que tenemos”.

Para apoyar a don Leucadio pueden comunicarse al celular 6421641606 con Luna Miranda, una joven que mediante sus redes sociales pidió ayuda para el adulto mayor.