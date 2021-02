Mujeres que duermen en la calle al no existir un refugio para ellas

NAVOJOA, Sonora.- Tirada sobre una banqueta de un supermercado, desnutrida y con un cuadro diarréico encontró personal de la Dirección de Atención a la mujer a María del Rosario López Gastelum, de 58 años de

edad, quien fue abandonada por sus familiares.

Bertha Estrella Valenzuela, directora municipal de Atención a la Mujer, indicó que recibieron el reporte y con

apoyo de bomberos fueron a auxiliar a la mujer a quien llevaron al Hospital General el 8 de noviembre de 2020 en plena pandemia de Covid-19 y aunque ya sanó aún permanece en el nosocomio.

“Seguimos buscando para ver dónde podemos reubicar a esta persona, no hemos parado”, expresó, “el director y personal del Hospital General nos ha apoyado mucho en tenerla ahí mientras buscamos dónde ponerla o localicemos a un familiar”.

De acuerdo a testigos, solían ver a María del Rosario en una silla de ruedas acompañada por uno de sus hermanos pidiendo dinero en los cruceros de la ciudad.

Mencionaron que la fémina y su hermano son originarios de Bacobampo, pero por razones desconocidas se quedaron en Navojoa y tenían dos años viviendo en las calles hasta que la mujer quedó abandonada en una banqueta.



Personal del Hospital General informó que María del Rosario ingresó el 8 de noviembre de 2020 con desnutrición y un cuadro diarreico y aunque ya sanó sigue en el nosocomio en espera de que aparezca algún pariente.

NO EXISTE ALBERGUE



Después de ser víctimas de violencia física, sicológica o económica algunas mujeres, sobre todo adultas mayores, son abandonadas por sus familiares y terminan en la calle ante la falta de un albergue, lamentó Bertha Estrella Valenzuela.

La directora municipal de Atención a la Mujer dijo que, aunque es difícil dar una cifra de cuántas féminas son abandonadas, el problema existe sobre todo en familias que sufren pobreza extrema.

“Hay muchos casos de abandono porque nuestro municipio carece de un refugio para ese tipo de personas que son abandonadas o están en condición de calle, eso nos dificulta resolver el problema”, abundó.

Aunque a algunas mujeres que fueron abandonadas las envían al asilo de ancianos, no en todos los casos es posible darles alojamiento, mencionó, ya que uno de los requisitos es tener algún familiar que, si bien no se hace cargo de ella, pueda estar al pendiente.

Incluso existen casos donde adultos jóvenes explotan a niñas o adultos mayores utilizándolas para pedir dinero en algunos cruceros de la ciudad, pero por lo general, apuntó, son personas que van de paso.

“Hay muchas personas que vienen de otros lugares, hay hombres que utilizan a las niñas para que anden con ellos pidiendo dinero y resulta que no son sus hijos”, denunció, “nos ha tocado ir a los lugares a investigar y ya no están, se van, o sea vienen de otros lugares en busca de ingresos y no sabemos su origen”.

LAS DEJAN EN EL HOSPITAL



Al menos entre una y dos personas llegan cada mes al Hospital General de Navojoa y son abandonadas por familiares, lamentó Luis Daniel López, subdirector de dicho nosocomio.

“Así abandonados en un mes llegarán uno o dos o algunos no los abandonan, pero los dejan un largo tiempo”, subrayó, “llegan con alguna patología salen bien pero ya no vienen por ellos; o a veces nos hemos encontrado gente de la calle”.

Recordó que en una ocasión una persona fue abandonada y duró dos años resguardada en el hospital hasta que falleció.

“Hubo uno que lo tuvimos hace dos años y falleció el paciente ese, por lo mismo”, añadió, “no deben estar en un hospital porque es mucho riesgo, mientras más tiempo estén mayor probabilidad de agarrar una infección nosocomial”.

ALGUNOS VAN AL ASILO



El 70% de las mujeres que llegan al Asilo San Juan de Dios del Pueblo Viejo de Navojoa fue por abandono, reveló Marianela Bertolini Abreu.

La presidenta del Patronato del Asilo de Ancianos indicó que son más mujeres que hombres las que llegan al hospicio y por lo general en malas condiciones físicas y sicológicas.

“Cuando encuentran a una mujer en la calle primero es pasada al DIF y ellos investigan”, puntualizó.

El abandono también se presenta en varones, puntualizó, como el caso de don Ángel, a quien sus parientes lo dejaron en el Hospital General hace dos años porque lo atropelló un carro.