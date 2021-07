Madre de Leicy exige justicia: "Si tengo que ir a Palacio Nacional, allá iré"

NOGALES, Sonora.- Kenya Vargas, madre de la menor Leicy Celina, quien salió a visitar a una amiga y no regresó, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga justicia por el asesinato de su hija.

“Me han dejado el corazón destrozado y voy a ser fuerte, voy a ser fuerte porque voy a buscar justicia y si tengo que ir a México, si tengo que ir a Palacio Nacional, allá iré”

“Obrador a ti me dirijo, necesito de tu ayuda, quiero que me movilices esto para que se haga justicia con mi hija”, expresó con dolor la señora.

Leicy solo iba con una amiga

Leicy Celina Vargas Gamero, de 15 años de edad, salió de su domicilio a las 15:00 horas del domingo 4 de julio, luego de pedir permiso para visitar a una amiga que vive a tres cuadras de su domicilio, en la colonia Luis Donaldo Colosio de Nogales, Sonora.

Fue hasta las 18:00 horas cuando la familia tuvo el último contacto con la menor. Se comunicó con su madre por mensajería instantánea a través de su teléfono celular, diciendo que estaba en el parque de la colonia Las Bellotas.

“Mamá, unos hombres me están faltando el respeto”, fueron sus últimas palabras.

Hallan cuerpo de Leicy a un lado de carretera

El cuerpo de la adolescente fue encontrado a las 14:30 horas del pasado lunes 5 de julio a un costado de la cinta asfáltica de la carretera internacional 15, a la altura del kilómetro 197+400 del tramo Ímuris-Magdalena, de momento estaba como no identificada.

Posteriormente, personal de la Fiscalía de Sonora cotejó rasgos y vestimentas, con personas reportadas como desaparecidas y/o extraviadas, coincidiendo con una menor de Nogales, por lo que familiares realizaron la identificación.

La causa de muerte fue por asfixia, presentó compresión neurovascular y golpes diversos.

Su suelo era apoyar a niños con cáncer

Leicy Celina Vargas era estudiante del CecyTe de Nogales, su sueño era convertirse en enfermera para ayudar a los niños con cáncer.

Estaba apegada a la causa porque recientemente, ese padecimiento acabó con la vida de una prima que siempre la animaba a estudiar para que ayudara a combatir la enfermedad.

La señora Kenya Vargas pide que el caso de su hija se difunda a nivel nacional para “que López Obrador me escuche y que tome este caso porque esto es una indignación, porque no puede ser posible que una niña de 15 años haya muerto de la manera que murió mi hija, ¡exijo justicia!”.

“Yo me he propuesto, le he pedido a la comunidad entera que se una conmigo, que el pueblo ya no agache la cabeza, que se sume a la exigencia justicia, que el país se una, por mi hija y por todas las mujeres desaparecidas”.

Familiares y amigos de Leicy Celina pudieron verla por última vez en la sala de su casa ubicada en calle Los Choles de la populosa colonia Luis Donaldo Colosio. Estaba dentro de un ataúd blanco rodeado de arreglos florales.

Alrededor de las 16:00 horas del miércoles 7 de julio, fue trasladada a la iglesia Santa Edwiges de la colonia Nuevo Nogales y a las 17:00 horas, la llevaron a su morada eterna, el panteón Jardín del Edén en la colonia La Mesa, al sur de la ciudad.

La señora Vargas encabezará la marcha de protesta que se realizará el domingo 11 de julio a las 17:00 horas, desde el Hotel Fray Marcos hasta el monumento a la Ignorancia (mono bichi).

“Le pido a las autoridades correspondientes justicia, a la sociedad a que me ayude y se una conmigo, tú que eres mujer, tía, prima o que tienes hijos, únete a mi lucha para exigir que se haga justicia”, clamó.