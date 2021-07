“Siento destrozado el corazón, traigo un vacío aquí en el alma": Madre de Leicy Celina

NOGALES.-“Le prometí a mi hija que no me iba a quebrantar y que tendría la fortaleza suficiente hasta lograr hacerle justicia”, comentó la mamá de Leicy Celina, la menor de 15 años que fue asesinada.

Kenia Vargas Gameros señaló que con el crimen de su hija siente un dolor que no se puede explicar y un vacío en su corazón pero afirmó que no descansará ni un instante hasta que se haga justicia.

No pido, exijo a las autoridades que detengan al responsable o a los responsables, porque fue una muerte muy cruel, era solo una niña de 15 años que no pudo haber merecido una muerte tan fea.

“Mi niña era alegre, emprendedora, siempre preocupada por ser una alumna sobresaliente de su escuela, ella publicaba sus diplomas desde la primaria, secundaría y ahora de preparatoria, era amigable y nunca le hizo daño a nadie”, comentó.

Vargas Gameros solicitó el apoyo de la ciudadanía para manifestarse y exigir a las autoridades que agilicen las investigaciones y que lo antes posible se detenga a quienes cometieron el femenicidio.

“Siento destrozado el corazón, traigo un vacío aquí en el alma y si las autoridades no me ayudan yo por mis propias manos voy hacer justicia, porque mi hija no merecía morir de una manera tan cruel, toda golpeada y tirada en la carretera.

“Era una criatura que no le había hecho daño a nadie, era solo una niña de 15 años, por eso pueblo les pido que se unan conmigo, todos somos padres de familia y debemos evitar que vuelva a ocurrir otra desgracia como esta”, mencionó.

En un ataúd blanco con el cuerpo de la menor fue colocado en la sala de lo que fuera su casa.

El próximo domingo alrededor de las 17:00 horas se está organizando una marcha por el homicidio de la menor y Kenia Vargas Gameros será quien encabezará la manifestación donde se exigirá justicia.

La última información que mandó Leicy Celina a su mamá por mensajes telefónicos:

“Mamá vengan a recogernos porque hay dos personas que nos están molestando”.

“Mamá manda a Kevin y Oscar (hermanos de Leicy Celina) porque esos jóvenes nos están diciendo groserías muy fuertes”.