Pide mamá de Leicy Celina salir a manifestarse para exigir respuesta en la investigación

NOGALES, SONORA.- Kenia Vargas Gameros, mamá de Leicy Celina, adolescente que fue encontrada sin vida el lunes de esta semana, pidió el apoyo de la ciudadanía para manifestarse y exigir a las autoridades que agilicen las investigaciones, y que lo antes posible se detenga a quienes cometieron el feminicidio.

Siento destrozado el corazón, traigo un vacío aquí en el alma y si las autoridades no me ayudan, yo por mis propias manos voy hacer justicia, porque mi hija no merecía morir de una manera tan cruel, toda golpeada y tirada en la carretera.

Era una criatura que no le había hecho daño a nadie, era sólo una niña de 15 años, por eso pueblo les pido que se unan conmigo, todos somos padres de familia y debemos evitar que vuelva a ocurrir otra desgracia como esta, mencionó.

El próximo domingo alrededor de las 17:00 horas se está organizando una marcha por el homicidio de la menor y Kenia Vargas Gameros será quien encabezará la manifestación donde se exigirá justicia.

“Le prometí a mi hija que no me iba a quebrantar y que tendría la fortaleza suficiente hasta lograr hacerle justicia” comentó la mamá de Leicy Celina, la menor de 15 años que fue asesinada

LA RECUERDAN

Vecinos de la calle Los Choles y compañeros de la preparatoria Cecytes de la colonia Luis Donaldo Colosio sector Dos, recuerdan a Leicy Celina como una joven alegre y muy educada.

María N, residente de ese sector, mencionó que la adolescente era amiga de su hija y que casi a diario jugaban al bote perdido o las escondidas ahí en la calle frente a la casa de la adolescente que fue ultimada.

Un día antes de su desaparición la miré y me saludó, siempre traía una sonrisa dibujada en su rostro, era muy buena niña, siempre jugaba con mi hija y otros menores de aquí que somos vecinos, por eso no puedo creer esto que pasó, dijo.

Claudia, estudiante del Cecytes, mencionó que Leicy Celina siempre fue muy alegre y de comentarios muy positivos para sus compañeros, amigable y bien aplicada en los estudios.

Nunca tuvo problemas con nadie en la escuela siempre era así buena onda, muy alegre, buena amiga por eso sentimos mucha tristeza cuando nos enteramos que la habían matado, comentó.