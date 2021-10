Juan Carlos Cortez, de 16 años, se convierte en el más joven en debutar con Cimarrones

A los 16 años de edad, el hermosillense Juan Carlos Cortez ya presume ser el debutante más joven en la historia de Cimarrones de Sonora.



El atacante ingresó a la cancha al minuto 90 del partido de la jornada anterior contra Pumas Tabasco, en el Héroe de Nacozari, para sumar su primer minuto en la Liga Expansión MX.



Fue una experiencia grande y (estuve) nervioso porque la verdad yo al momento de que estaba calentando, de que entro a la cancha, me siento con ganas de ser uno más dentro de la cancha.



“Al momento de que me habló el entrenador me sentí muy contento, ‘tengo que entrar a hacer lo que yo sé hacer, sin nervios’ y entré y me felicitaron todos al momento de salir”, expresó.



Cortez Vásquez surgió de una visoría de Cimarrones y tras disputar 39 juegos con cinco goles en el equipo de Tercera División, el jugador se ganó un lugar en el primer equipo para este torneo.



“Estoy comprometido a echarle más ganas, sé que esto no es fácil, a mi edad tengo que seguir mejorando, aprendiendo de los compañeros, de los profesores que día a día me dan motivos, enseñanzas”, aseguró Juan Carlos, busca el sueño de llegar a Primera División.