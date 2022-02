Imprescindible volver a clases presenciales al 100%: Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora

Por el bienestar emocional y formativo de las y los estudiantes de Sonora, es imprescindible que se dé un regreso a clases presenciales al 100%, para lo cual se requiere la colaboración del magisterio, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al participar en el Quinto Pleno Seccional Extraordinario de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el gobernador Durazo Montaño mencionó que para garantizar un retorno seguro a las aulas se han rehabilitado planteles escolares de la entidad, y se seguirá el programa de mejoramiento de la infraestructura escolar en donde sea necesario.

“Quiero pedirles de manera muy particular, dejarles nuestro interés, la convocatoria, la petición a que nos apoyen de manera adicional. Lo vienen ya haciendo, por supuesto, pero es imprescindible regresar a clases presenciales al 100%.

Nuestros niños, nuestros jóvenes ya no aguantan. Es un reto emocional el no regreso a clases. Después de dos años de cuarentena nadie aguanta emocionalmente”, indicó.

El mandatario refrendó ante el magisterio sonorense su compromiso con la educación en la entidad, reconociendo la labor de las y los maestros de Sonora al ser un elemento fundamental del desarrollo del País y del Estado.

“Tengo un gran compromiso con la educación. Tan grande que he dicho que vamos a transformar a Sonora, pero que, si de veras lo queremos hacer, sólo es posible hacerlo desde las aulas. La transformación de nuestro Estado es imprescindible, pero para que suceda tiene que pasar por las aulas, si no, no hay transformación”, señaló.

Raymundo Lagarda Borbón, secretario general de la sección 54 del SNTE, mencionó que las y los maestros de Sonora, desde la trinchera de las aulas, son sensibles a las causas de la ciudadanía, ya que es en las escuelas donde se conoce el sentir de las y los ciudadanos.