Hallan restos de Manuel Bernal, padre de policía también plagiada

GUAYMAS, Sonora.- Los restos de don Manuel Jesús Bernal Romero, quien fue privado de su libertad el 24 de agosto del 2020, fueron localizados en una funeraria de Guaymas, informó Cecilia Delgado Luna.

La dirigente del Colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora explicó que los familiares de don Jesús son integrantes activos de su agrupación y que desde el momento en que no supieron nada de él, se sometieron a pruebas de ADN.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Esto para que se compararan con las de restos humanos que les reportan y así poder localizar tanto al padre de familia que es don Jesús como a su hija Cynthia Lizeth Bernal, elemento de la Policía de Hermosillo que fue privada de la libertad y desaparecida el 24 de julio del 2020.

A pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado tenía los resultados de las pruebas de ADN y la ubicación del cuerpo de don Jesús en una funeraria de Guaymas y los teléfonos para contactar a su familiar, no lo hicieron, dijo Delgado Luna.

"El 24 de noviembre dio más, y ahorita está inhumado, así que tenemos que hacer los trámites para que lo exhumen y que lo trasladen para acá para Hermosillo".

Abundó, "él ya estaba identificado por las pruebas de ADN desde el 24 de noviembre, pero no hicieron su chamba, no hicieron su trabajo, no buscaron al familiar".

Fue la propia familia quien al revisar por su cuenta, al solicitar en las oficinas de la Fiscalía información, si había alguien que coincidiera con su ADN que se enteró que su padre ya había sido localizado.

La líder de Buscadoras Por La Paz Sonora pidió a las autoridades que les den un trato humanitario porque ya es mucho por el calvario que pasan al estar buscando a un ser querido desaparecido y les informen de las pruebas de ADN.