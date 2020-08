"Si los que se la llevaron leen esto, por favor devuélvanla": Madre de mujer policía desaparecida

HERMOSILLO, Sonora.- Familiares de la policía municipal Cinthya Lizeth Bernal Mercado, quien fue privada de su libertad el pasado 24 de julio, se manifestaron frente a Palacio Municipal para exigir avances en la investigación y búsqueda de su hija.



Martha Patricia Mercado, madre de la policía desaparecida, dijo estar desesperada, ya que a pesar de haber interpuesto la denuncia ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aún no hay avances.



“Sí, está la denuncia, pero no nos dicen nada, no le han dado seguimiento, ni nos informan de avances, siempre lo mismo, es desesperante no saber”, expresó con tristeza.