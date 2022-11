Hallan culpable a Heriberto "N" del feminicidio de Andrea Carolina, ex pareja que le fue a llevar comida

GUAYMAS, Sonora.- Heriberto "N" fue encontrado culpable del feminicidio de su ex pareja Andrea Carolina, joven a la que su padre reportó como desaparecida luego de decirle que iría a llevarle menudo a su ex pareja y no volviera.

Se informó que su sentencia por el delito será dictada la próxima semana, luego de conocerse la resolución del juez oral que se encargó del caso.

En la carpeta de investigación se desprendió que el 18 de marzo de 2021 la víctima visitó Heriberto “N.” en su domicilio, después de discutir el sujeto sacó un arma de fuego y presuntamente impactando a la víctima.

El 5 de abril de 2021, a Heriberto "N" se le decretó la prisión preventiva, donde el Agente del Ministerio Público pidió la reclasificación del delito a feminicidio, ya que se le había ejecutado orden de aprehensión por desaparición de personas cometida por particulares. Se otorgaron dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Los restos óseos calcinados de la joven fueron encontrados días antes por agentes AMIC, a la altura del kilómetro 2+500 del tramo del libramiento San José de Guaymas-Empalme, atrás de la capilla de San Judas.