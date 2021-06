Andrea Carolina, antes de su feminicidio, pagó el regalo para su padre: Un traje de charro

GUAYMAS, Sonora.- Andrea Carolina Osuna Gil, antes de su feminicidio pagó un traje completo de charro para que le llegara a su papá el Día del Padre a su domicilio, sin saber que ella ya no estaría con él.



La joven guaymense que fue brutalmente asesinada por su expareja sentimental, se hizo presente el Día del Padre en su hogar al llegarle al profesor Jesús Andrés Osuna Molina el regalo que le pidió en 2020 al recibir una guitarra como regalo.



“El año pasado me regaló una guitarra, como yo canto le dije ya nomás me falta el traje de charro y me lo compró, llegó el jueves a la casa, yo no sabía que lo había comprado mi hija”, puntualizó.