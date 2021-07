El Covid-19 es la peor enfermedad que me ha dado en mi vida afirma Joven contagiado

GUAYMAS, Sonora.- Dolor de garganta y congestión nasal fueron los primeros síntomas que enfrentó Enrique, de 19 años de edad, el pasado 9 de julio, un día antes de resultar positivo a Covid-19, la enfermedad que considera la peor que ha enfrentado a lo largo de su vida.

El joven, quien se encontraba trabajando como ayudante de mesero en un restaurante de San Carlos Nuevo Guaymas, no sabe cómo se contagió pues siempre usó cubrebocas, constantemente se lavaba las manos y guardaba la sana distancia con sus compañeros y clientes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El viernes 9 de julio llegué a casa como lo hacía todas las noches después de trabajar, me sentía irritado como cuando empieza una gripe, me tomé un té y me fui a dormir, el sábado por la mañana me sentí mejor y regresé al trabajo, pero en mediodía le avisé a mi familia que iría a hacerme la prueba porque no aguantaba lo mormado, narró.

Al resultar positiva la prueba de antígenos, se aisló en su domicilio e inició un tratamiento por 5 días que le fue recetado por un especialista y al completarlo continuó encerrado como se le indicó, pero al cumplirse el octavo día desde que inició el primer síntoma, empezó a presentar fiebre de hasta 38.5, dolor muscular, de cabeza, debilidad y mareos, lo que lo llevó a tomar un nuevo tratamiento.

Hasta ese momento supe lo que era el Covid, los primeros días fueron como una gripe normal, pero después apareció como realmente es, empecé a sentir que batallaba para respirar aunque siempre he mantenido la oxigenación arriba de 93, me cansaba con cualquier esfuerzo, sólo acostado me sentía mejor, externó.

Varios padecimientos

En los 19 años que tiene de vida le ha tocado enfrentar enfermedades como bronquitis, dengue clásico, cardiacas e infecciones que lo llevaron a tener temperatura por arriba de los 38 grados, pero considera que hasta ahora el Covid-19 es la peor enfermedad que ha tenido.

Desde que di positivo en mi pensamiento siempre existió la posibilidad de que podía morir, no me dio miedo, al contrario eso me mantuvo siempre alerta, sobre todo cuando me daban esas calenturas tan feas, ahora ya no las tengo, ya nomás me queda una tos que no me deja hablar, subrayó.

A los jóvenes les pidió que usen cubrebocas en todo momento, gel antibacterial si andan fuera de sus casas, que no acudan a lugares donde haya mucha gente y sobre todo que se vacunen cuando les toque el turno.

Hay que hacer caso de todo lo que nos digan sobre el virus porque es muy agresivo y se siente muy feo estar encerrado sin poder salir a la banqueta, sin poder recibir visitas, el virus ya nos quitó la oportunidad de asistir a la escuela, no dejemos que también nos quite la vida, puntualizó.