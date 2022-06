Guardería ABC: "Las autoridades apuestan al olvido, pero no olvidamos a nuestros hijos", padres de víctimas de incendio

HERMOSILLO, Sonora.- "Las autoridades apuestan al olvido, pero nosotros no olvidamos a nuestros hijos", manifestó Juana Luna Hernández, mamá de Jonathan Jesús, uno de los niños que falleció en el incendio de la Guardería ABC.

"Es un mar de impunidad el caso ABC, nos enfrentamos a que las autoridades le apuesten al olvido, pero mientras no haya un responsable por la muerte de 49 niños y más de 100 lesionados, no va a pasar eso", declaró.

"Ya son tres años y seguimos pidiendo justicia, y piensa que nos vamos a cansar, pero creo que no podemos estar con los brazos cruzados todo el Estado de Sonora, porque todo esto nos lastima a todos, no es posible", dijo.

Piden padres ABC que los sigan apoyando

A la ciudadanía les pidió seguirlos apoyando, como lo han hecho todo el tiempo, a 13 años de la tragedia.

La representante del movimiento Manos Unidas, informó que parte entre las actividades que se realizarán por la agrupación, se encuentra una misa , a las 18:00 horas, en la iglesia de la colonia Cuauhtémoc, para celebrar la vida de los niños que sobrevivieron al siniestro.

Mañana habrá una misa a las 8:00 horas, frente a la Guardería ABC, y otra a las 10:30 en la parroquia La Sagrada Familia, ubicada en el Ranchito.

En memoria de las víctimas de ABC

Patricia Duarte Franco, mamá de Andrés Alonso, otra de las víctimas del incendio, hizo un llamado a la ciudadanía a marchar por los niños y hacer memoria sobre lo sucedido.

"El domingo a las seis de la tarde arrancamos con la marcha, partiendo desde la guardería para culminar en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, ahí vamos a hacer una concentración y leer el comunicado a trece años, junto con pase de lista de las niñas y niños que no debieron morir", indicó.

"Lo único que podemos adelantar al respecto es que no hay avance, por eso la invitación. Tenemos que trabajar la memoria colectiva, porque esto es algo que no debió haber pasado, y la lucha que nosotros tenemos por la aplicación de la ley 5 de junio ya no les beneficia a nuestros hijos, sino a los niños que están y que vienen", manifestó.

Otras actividades que van a realizar los padres dolientes, es la tradicional vigilia el día de mañana, en las instalaciones de la Guardería ABC, a partir de las 20:00 horas, y hasta la media noche.

Todas las personas que deseen asistir pueden hacerlo, invitó, e incluso llevar globos, rosarios, flores, velas, juguetes o lo que deseen.

Actividades contempladas a 13 años de la tragedia en Guardería ABC

Sábado 4 de junio:

-Misa a las 18:00 horas, en la colonia Cuauhtémoc, por la salud de los niños sobrevivientes

-Vigilia a las 20:00 horas, frente a la Guardería ABC

Domingo 5 de junio:

-Misa a las 8:00 horas, frente a la Guardería ABC

-Misa a las 10:00 horas, en la iglesia San José

-Misa a las 10:30 horas, en la parroquia La Sagrada Familia

-Marcha ABC a las 18:00 horas, partiendo de la Guardería

-Concentración culminando la marcha, en escalinatas del Museo de la Unison