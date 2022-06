A 13 años de incendio de Guardería ABC “los de arriba” gozan de impunidad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- A 13 años del incendio de la Guardería ABC “los de arriba” gozan de impunidad y a “los de abajo”, como a los bomberos procesados por el caso, les echan la culpa, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora que fui a Hermosillo lo que me encontré fue un familiar de uno de los bomberos que está preso, hay unos bomberos presos y como siempre también es echarle la culpa al de abajo y los de arriba gozan de impunidad”, dijo.

Especial

En Hermosillo se conoce del caso de cinco bomberos que enfrentan un proceso por ser señalados como culpables de la muerte de los 49 niños.

Uno de ellos por firmar el 2002 el anteproyecto de la Guardería ABC y que hasta septiembre enfrentaban la posibilidad de ir a la cárcel.

Informe sobre avances del caso

López Obrador adelantó que Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), darán a conocer un informe sobre los avances en el caso antes del domingo 5 de junio.

“Que informen de la atención a los familiares, a los niños, a las niñas. Que informen sobre la reparación de los daños, que informen sobre la cuestión judicial”, indicó.

Y agregó: “que nos informen cómo va la denuncia sobre este caso y un abrazo a los papás y a las mamás”.

No privatizar guarderías

El mandatario insistió en la necesidad de no privatizar ni subrogar las guarderías, pues la tragedia de Hermosillo ocurrió porque no había control y todo era “improvisado”.

“Lo primero es no privatizar las guarderías, subrogarlas, ya eso se terminó. El hacer negocio con las privatizaciones es realmente inaceptable de que el Seguro Social tenga que subrogar o subcontratar, privatizar guarderías, entonces, ¿para qué es el Seguro Social?.

Y agregó: no puede el Seguro Social administrar las guarderías, pero como estaba de moda lo de las privatizaciones, la basura, los reclusorios, todo había que privatizar, sucedieron estas cosas: la desgracia lamentable porque no hay control, no hay regulación, no hay experiencia, todo es improvisado y para beneficio personal de quienes tienen palancas, de quienes tienen influencias”, dijo.

