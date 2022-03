"Abrazos, no balazos": AMLO explica a qué se refiere cuando usa esta frase

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha utilizado en varias ocasiones la frase "abrazos, no balazos".

Esto le ha valido la crítica de sus opositores, como Felipe Calderón quien dijo que AMLO “envía abrazos” a los criminales en México.

Ante tales declaraciones, el mandatario aclaró a qué se debe que él utilice esa frase que muchos, señala, la han mal interpretado.

AMLO negó que les mande a decir a los asesinos "abrazos, no balazos", como tuiteó Calderón.

El jefe del Ejecutivo dijo que la mejor forma de enfrentar la violencia es atendiendo las causas, "la violencia no se puede enfrentar con violencia", sentenció.

“Yo no sé cómo se dice católico (Felipe Calderón), que tiene que apegarse al Nuevo Testamento, que no es la ley del talión, que no es el ojo por ojo, diente por diente, y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza, con la violencia”, señaló.

AMLO detalló que la manera de detener la violencia es brindando alternativas de trabajo y formas de salir adelante para la gente y que ellas tengan una mejor calidad de vida y no recurran a la delincuencia.

"La violencia no se puede enfrentar con violencia"

“Si se dan opciones, alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor, de eso no tengo la mejor duda. Y en eso discrepamos, él (Felipe Calderón), no está pensando en eso”, aseguró AMLO.

Agregó:

“Calderón pone en su Twitter, y además es interesante el tema, dice que yo les mando a decir a los asesinos: ‘abrazos, no balazos’. No mando a decirles a ellos eso, yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia es atendiendo las causas y voy a sostenerlo. No se puede apagar el fuego con el fuego, la violencia no se puede enfrentar con la violencia, en eso somos distintos él y yo”, señaló.