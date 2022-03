Mañanera de AMLO: López Obrador dice que no presentará demanda contra Calderón por “operación de Estado” en caso de incendio de Guardería ABC

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no presentará demandas contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por la “operación de Estado” denunciada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar para ocultar la verdad del incendio de la Guardería ABC.

Yo ya fijé mi postura desde que tomé posesión: dije que yo no iba a presentar demanda, denuncia en contra de los ex presidentes, sólo si la gente lo demandaba lo exigía en una consulta que se llevó a cabo, no se obtuvieron los votos suficientes. Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral”, dijo.