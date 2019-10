Alexia, sobreviviente de ABC se reencuentra con su héroe

HERMOSILLO, Sonora.- Después de diez años de la tragedia que cambió su vida, Alexia Ortiz, sobreviviente del incendio de la guardería ABC, se reunió con su héroe, el señor Cayetano.

La historia de Cayetano es poco contada, el héroe anónimo que salvó al menos a tres niños de aquel incendio ocurrido en 2009, pero en el corazón de Alexia aún sigue presente y una década después se reunió con el para pasar una agradable tarde.

El reencuentro fue planeado por Alejandro Cabral y Daniel Gherchenson, según describe la niña de doce años en su muro de Facebook y fue hace dos semanas en un establecimiento donde hay caja de bateo y botanas. Zulema Ortiz, madre de Alexia, platicó que su hija al enterarse que se reencontraría con Cayetano, se emocionó mucho y quiso llevarle un obsequio. “Me dijo ‘mamá, ¿qué le puedo regalar? yo quiero comprarle algo con mi beca’, y como el se viste con gorras fue y le compró una y a él le encantó, dentro de la caja le puso dulces, chocolates”, platicó.

Después del incendio que cobró la vida de 49 niños, Alexia pudo llevar una vida normal y gracias a ser salvado ese 5 de junio de 2009, ahora se dedica a la actuación, le gusta cantar y bailar y sueña con ser una artista reconocida. Alexia tenía dos años cuando fue el incendio y al reencontrarse con Cayetano, dijo que corrieron, se abrazaron y con lágrimas en los ojos, pudo sentir latir el corazón de quien un día la salvó, compartió para sus amigos y seguidores.

“Gracias a Dios, por supuesto y a un gran héroe que me salvó la vida, hoy puedo ser quien soy, una niña con muchos planes en esta vida, amo la música, amo cantar y actuar y después de 10 años volví a encontrarme con él, con el hombre que dio la vida por mi y de muchos compañeros”, escribió en su Facebook.

“Al vernos los dos frente a frente corrimos y nos abrazamos y él me miraba y me miraba con lágrimas en sus ojos, no sabes la sensación que sentí al escuchar su corazón junto al mío, fue algo que hace mucho no me pasaba, pues estaba de nuevo en los brazos que un día me salvaron de entre el fuego”.