Fiscalía sin denuncia de presunto caso de mujer drogada en un bar de Hermosillo viralizado en redes

HERMOSILLO, Sonora.- El caso de una mujer drogada en un bar de Hermosillo que se dio a conocer en redes sociales en la presente semana no ha sido denunciado al 911 ni tampoco a la Fiscalía de Sonora.



María Dolores del Río Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, informó que trataron de contactar a la persona que denunció en redes que fue drogada en un bar de la ciudad, pero no lo lograron.



Este tema lo estuvimos revisando la fiscal y una servidora, tratamos de investigar y hacer contacto con la persona y no pudimos hacerlo, entonces yo no me atrevo a decir si es o no es porque no pudimos hacer contacto”, dijo.