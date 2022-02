Evitan transportistas denunciar agresiones de yaquis por temor

Pese a ser víctimas constantes de agresiones en los bloqueos que la tribu yaqui mantiene en al menos tres puntos de la Carretera Federal México 15 Obregón a Guaymas, los transportistas no denuncian de manera formal por temor a represalias, lamentó Efraín Inzunza López.

El presidente de la Central Integradora de Transportes de Carga manifestó que por ser ese tramo carretero su camino diario de trabajo mejor los choferes optan por dejar pasar estas situaciones para evitar problemas mayores.

Los choferes que se atreven a denunciar, mencionó, son los que están de paso, es decir, que en muy rara ocasión pasan por estos lugares, ya que de esa manera sus transportes, empresa o su misma persona no son identificables por miembros de la tribu.

Ha habido muchos casos, pero desgraciadamente no hay denuncias, han resultado compañeros lastimados, lesionados, con sus unidades dañadas de cristales, mangueras y carrocería, nosotros les tenemos dicho a los choferes que manejen esas situaciones con mucha calma para evitar problemáticas o riesgos mayores”, resaltó.

Por día entre la caseta y los bloqueos en ese tramo carretero, dijo, gastan poco más de 800 pesos, pagos que les han causado grandes pérdidas desde julio de 2020 cuando se instalaron los yaquis en la carretera.

“Ninguna autoridad se está abocando a atender este problema, no intervienen, tienen que ver al afectado en el momento, si no, no hacen nada, estos problemas son de diario, no necesariamente agresiones, pero sí molestias y discusiones”, subrayó.

Han tenido compañeros, mencionó, que al intentar huir de las agresiones fueron perseguidos por miembros de los bloqueos y que en su desesperación por la situación que están viviendo les han solicitado apoyo temerosos por su vida.

Añadió que esperan que esta situación tenga una solución definitiva a la brevedad y que tanto el Gobierno Estatal como Federal preste la atención debida, para que el Estado de Derecho se haga valer en las carreteras de Sonora.

DENUNCIA CHOFER QUE FUE GOLPEADO Y ASALTADO EN LOMA DE GUAMÚCHIL

Mediante redes sociales un chofer de un transporte de carga pesada, mejor conocido como “El Lobito”, originario del Sur del País, denunció haber sido fuertemente golpeado y asaltado por integrantes de la tribu yaqui en el bloqueo carretero que mantienen en el Danzante Yaqui a la altura de Loma de Guamúchil.

Anoche me agarraron a golpes, me abrieron la cara, me abrieron la parte de la ceja, me quitaron la cartera y me quitaron 2 mil 350 que traía para gastos de caseta y comida, me golpearon un rato, cuando me pude recuperar me retiré del lugar”, comentó.

Explicó que fueron elementos de la Guardia Nacional de Vícam quienes le brindaron los primeros auxilios e hizo un llamado a sus compañeros a tener precaución cuando transiten por ese tramo carretero.