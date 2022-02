Reporta chofer agresión y asalto en bloqueo yaqui de Loma de Guamúchil

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Mediante redes sociales un chofer de un transporte de carga pesada mejor conocido como “El Lobito” originario del sur del País, denunció haber sido fuertemente golpeado y asaltado por integrantes de la tribu yaqui en el bloqueo carretero que mantienen en el Danzante Yaqui a la altura de Loma de Guamúchil.

En una grabación que dura poco más de dos minutos el chofer narra lo que le sucedió y comparte con sus otros compañeros del gremio que para obligarlo a detenerse le arrancaron unas mangueras de su unidad cuando no les quiso dar más dinero.

Anoche me agarraron a golpes, me abrieron la cara, me abrieron la parte de la ceja, me quitaron la cartera y me quitaron 2 mil 350 que traía para gastos de caseta y comida, me golpearon un rato, cuando me pude recuperar me retire del lugar”, comentó.