Vícam: Reportan transportistas otra agresión de parte de yaquis en bloqueo

CIUDAD OBREGÓN.- Tras hacerse viral un video de una agresión de miembros de la etnia yaqui que mantienen el bloqueo en la Carretera Federal México 15 a la altura de Vícam a un chofer y que estos aseguran no es reciente, los transportistas siguen en pie con su plan de bloqueo total de la rúa el próximo mes de marzo.

En el video que trascendió en redes sociales con duración de 45 segundos se puede apreciar cómo un chofer de un tráiler habla con las personas que mantienen el bloqueo y les comenta que ya pagó un filtro anterior, y que se le hace injusto dar un nuevo pago a lo que obtiene de respuesta golpes en el vidrio.

Porque le pegas al vidrio, no me paro porque ya pagué atrás, no podemos pagar dos veces compadre tienen que pensar eso, no me vayan a tirar piedras, no me vayan a pegar”, exclama el conductor.