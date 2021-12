"Escribir es algo serio", dice Carlos René Padilla

• La inspiración, concebida como el detonante de un proceso creativo, le es familiar a la mayoría. Y muchos la imaginan como un “chispazo” fundamental que mágicamente puede encender una idea dormida.

Para el escritor aguapretense Carlos René Padilla, autor de libros como “Yo soy el Araña”, “Hércules en el desierto” y “No toda la sangre es roja”, escribir no es una “ocurrencia”. Es algo serio.

“Si vas a empezar a escribir, te lo tienes que tomar en serio, tienes que dedicarle tiempo. La disciplina tiene muchos costos: De tiempo, de dinero, de espacio… entonces la bronca es que puede haber mucha creatividad y mucha inteligencia, pero la realidad es que si no puedes pagar el costo de la disciplina no vas a pasar de ahí”, expresa.

Carlos no es de los que se “sienta” a esperar la inspiración, sino que va en busca de ella. Y en ese camino fue que descubrió que otros, tanto como él, necesitaban una “estrella del Norte” que les guiara. Y así surgió el proyecto “Fábrica de Historias”.

“Me di cuenta que los grandes escritores que estaban produciendo y haciendo cosas muy interesantes, en una charla, una sesión, un taller, te ‘volaban la cabeza’ con los tips que te daban. Por eso nació (Fábrica de Historias) hace más de dos años y justo es eso: Ayudar a profesionalizar a aquellos que quieren dedicarse a la escritura”, explica.

Ser facilitador para otros, ya como el escritor profesional que es, no le impide seguir aprendiendo y así lo reconoce Carlos.

Yo me doy cuenta cada vez que estoy de anfitrión o de moderador en los talleres: No hay sesión que yo no salga con un conocimiento recién adquirido”, admite.

DEL LIBRO COMO DIVERSIÓN

• La seriedad y la disciplina que el escritor considera indispensables para convertirse en un profesional del oficio de la literatura no la despoja de su “romanticismo” y mucho menos de la diversión.

Carlos se ha preocupado por dejarles claro a los jóvenes a los que busca acercarles la lectura que antes que todo, la literatura se disfruta.

“A mí me ha servido explicarles que es un divertimento el libro, que no es una imposición. El libro tiene que ser tan divertido como ir al cine, como tomarnos un café o ver a un amigo. Cuando los jóvenes entienden eso, se empiezan a acercar a la lectura”, expresa.

Entre sus más grandes satisfacciones como autor, comparte, está mantener el interés de aquel que lo lee.

“Yo cuando me siento a escribir me siento por el gozo de hacerlo, por el disfrute de hacerlo. No hay mejor satisfacción que alguien me diga: ‘Es que empecé a leer un libro tuyo y lo leí en una tarde’, o ‘lo leí en un día’. Aun cuando yo me tarde muchos meses en hacerlo, a mí me gusta que el lector agarre el libro y no lo suelte, y que siga y que siga y que siga”.

• Carlos René Padilla firmando algunas de sus obras en la pasada edición de la Feria del Libro, en Guadalajara.

ALGO DE CARLOS...

• Autor de “Amorcito Corazón”, “Un día de estos, Fabiola”, “No toda la sangre es roja”, “Los crímenes de Juan Justino y Rodrigo Cobra”, “Hércules en el desierto” y “Bavispe”.

• Ganador del concurso del Libro Sonorense en los géneros novela, crónica, ensayo y cuento en diferentes años.

• Su libro “Yo soy el Araña” fue galardonado con el Premio Nacional de Novela Negra “Una vuelta de Tuerca” 2016.

• Fundador de “SoNoir”, movimiento encargado de difundir la literatura policial y negra en todo el País.

• Sus cuentos han sido incluidos en antologías a nivel nacional y latinoamericano.

DE LA LITERATURA SONORENSE

• Carlos expresa tener confianza en la literatura que se hace actualmente en el Estado. Y lo sabe de primera mano, siendo él mismo autor, pero también por haberse convertido en un “mediador” entre los profesionales y quienes aspiran a escribir.

“Creo yo que los escritores en Sonora están tomando en serio profesionalizarse, y por serio me refiero a que si no toman talleres están leyendo, están practicando, están escribe y escribe… son los escritores que se están diferenciando de la mayoría y que están publicando o generando obra”, dice.

“Ha habido un buen repunte en la literatura aquí en Sonora y ya no son uno, dos o tres escritores”, añade, “sino que puedes hablar de 10, doce escritores y escritoras que están haciendo cosas muy interesantes”.

ESTAR “LISTO” PARA ESCRIBIR

• Carlos tiene muy clara la función práctica de la literatura, pues cree en sus beneficios inmediatos a la par que en su valor artístico.

“Dicen: ‘La literatura no te va a hacer mejor persona’. Tal vez no va a influir en tus sentimientos, pero de alguna manera va a servirte para que tengas otro tipo de conocimientos y de perspectivas que te pueden ayudar en la vida diaria”, afirma.

Carlos René Padilla, autor de libros como “Yo soy el Araña”.

“El problema es que la gente no ve que de repente la solución a un problema puede llegar leyendo”, subraya.

También cree que las historias tienen “momentos perfectos”, y que éstos se dan sólo cuando los escritores están listos para darles vida.

“Hay muchas historias que tengo en la cabeza que si las hubiera escrito hace 10 años, no hubieran servido de nada porque no tenía las herramientas. Estoy seguro de que ahorita tengo historias que no tengo la forma de escribirlas, pero les sigo dando vueltas y creo que en algún momento, mediante lectura, talleres, pláticas con colegas y la vida misma, voy a encontrar la forma”.