En aumento la influenza en Sonora; llama Salud a vacunarse

HERMOSILLO, Sonora.- Los casos de influenza en Sonora han tenido un incremento del 1300%, del año 2021 al 2022, siendo los cambios bruscos de temperatura y la relajación de medidas sanitarias de prevención las causas principales de ello, afirmó Universo Ortiz Arvallo, director de Epidemiología en Sonora.

“Este año, a la semana 45, que es la que acaba de cerrar tenemos 28 casos de influenza reportados en todo Sonora, de dos que tuvimos a la misma semana del 2021; aunque este dato es producto de la vigilancia Centinela y no todas las unidades de salud pueden reportar casos de influenza a este sistema.

“Sí es importante señalar eso, ya que estas no son las cifras totales porque muchos pacientes acuden a otras unidades que no son las centinelas y esas no tienen la capacidad de reportar estos casos, pero sí nos da una idea de cómo estamos con respecto a años anteriores”, explicó.

El funcionario consideró que una de las razones por las que en el 2020 y 2021 no se vieron tantos casos de esta enfermedad, es que el uso de cubrebocas y lavado de manos constante ayudó no sólo a prevenir Covid sino otras enfermedades respiratorias.

A INMUNIZARSE

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, informó que la entidad ya tiene un avance del 45% en la vacunación contra esta enfermedad, e invitó a la población a protegerse si aún no lo ha hecho.

“La vacuna contra la influenza la comenzamos desde el mes pasado y tenemos un avance aproximadamente del 45%, por lo que todavía hay vacuna disponible; estamos en un muy buen momento para que todavía se la coloquen, y está disponible en todos los centros de salud.

“Recordemos que es la principal medida de prevención (la vacuna), para evitar agravarse por influenza, pero hacemos un llamado a la población a que sigan siendo cuidadosos contra los virus respiratorios”, mencionó.

DATOS MÁS RECIENTES

Hasta la semana 46, que terminó el 18 de noviembre, en el País había mil 795 casos.

ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE CASOS

ESTADO / CASOS

Nuevo León 328

Querétaro 200

CDMX 136

Colima 134

Zacatecas 133

Fuente: Dirección General de Epidemiología.

*Sonora registra a esa fecha 34 casos y una muerte.