Elsa Verónica solicita trabajo por redes sociales y recibe propuestas

NAVOJOA.- A una semana de que Elsa Verónica Espinoza Duarte, una joven con discapacidad motriz de la comunidad de Tesia que solicitó trabajo a través de sus redes sociales, lo cual fue publicado por EL IMPARCIAL, ya tiene dos ofertas de empleo.

Indicó que una empresa que elabora galletas en Ciudad Obregón le ofreció un puesto y la otra oferta que le llegó es como empleada doméstica en Navojoa.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estoy analizando las opciones, pienso que me conviene más donde me den seguro”, dijo Elsa, “este martes (hoy) voy a Ciudad Obregón, estaré diez días en cuarentena y luego me van a hacer los exámenes”.

La joven de 22 años público un video en su perfil de Facebook, donde señalaba que no le daban trabajo por su discapacidad, por lo que pidió una oportunidad.

“Estoy muy contenta, me hablaron (de la empresa de galletas) y me dijeron que sí aceptan a personas con discapacidad”, añadió, “y que me harían los exámenes”.

Elsa Verónica comentó que estudió hasta preparatoria y aunque deseaba estudiar una carrera no hubo dinero para costearla, pues su padre es albañil y su madre ama de casa, y aunque ella buscaba trabajo una y otra vez nadie se lo daba por su discapacidad.

“Quiero salir adelante por mi sola, pero cuando pedía empleo no me lo daban; ahorita estoy contenta porque quiero valerme por mi misma y pagarme mis estudios”, expresó.