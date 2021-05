"Quiero una oportunidad; nosotros también tenemos sueños": Joven con discapacidad busca empleo

NAVOJOA.- “Mi sueño es encontrar un trabajo y seguir estudiando con lo que gane, y en unos años me veo como sicología o maestra”, expresó Elsa Verónica Espinoza Duarte, una joven con discapacidad motriz originaria de la comunidad de Tesia quien a través de un video que subió a sus redes sociales solicita empleo.

La joven de 22 años de edad dijo que estudió hasta la preparatoria y aunque deseaba estudiar una carrera no hubo dinero para costear pues su padre es albañil y su madre ama de casa, y aunque ella ha buscado trabajo nadie se lo ha dado por su discapacidad.

“Quiero salir adelante por mí, pero cuando pido empleo no me lo dan, piensan que no podré hacer lo que me pidan”, mencionó, “se siente feo que me vean raro, porque no soy rara, todos somos iguales”.